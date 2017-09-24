"Металлург" обыграл "Ротор-Волгоград-2" и сократил отставание от "Арарата"

"Металлург" обыграл "Ротор-Волгоград-2" в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Липецкий клуб поднялся в таблице на четвертое место. От лидирующего "Арарата" его отделяет 5 очков.
Первенство России
ПФЛ
Центр
10-й тур
"Металлург" (Липецк) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 2:1 (0:1)
Голы: Губочкин, 27 (0:1). Белоусов, 69 (1:1). Белоусов, 90 - с пенальти (2:1).
Удаление: Никуличев (Р), 57.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/