"Металлург" обыграл "Ротор-Волгоград-2" и сократил отставание от "Арарата"

"Металлург" обыграл "Ротор-Волгоград-2" в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Липецкий клуб поднялся в таблице на четвертое место. От лидирующего "Арарата" его отделяет 5 очков.

Первенство России

ПФЛ

Центр

10-й тур

"Металлург" (Липецк) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 2:1 (0:1)

Голы: Губочкин, 27 (0:1). Белоусов, 69 (1:1). Белоусов, 90 - с пенальти (2:1).

Удаление: Никуличев (Р), 57.