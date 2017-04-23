Матч второго дивизиона "Сочи" - "Ротор" на "Фиште" посетило шесть тысяч человек

Матч 24-го тура зоны "Юг" ПФЛ между "Сочи" и "Ротором" посетило шесть тысяч человек, сообщает ТАСС. Этот поединок был вторым тестовым на арене "Фишт" в Сочи. Билеты на эту игру продавались по цене от 50 рублей.

Первый официальный футбольный матч на стадионе "Фишт", который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта между сборными России и Бельгии. Та встреча также завершилась вничью - 3:3. Кроме того, стадион примет финальный матч Кубка России нынешнего сезона, который пройдет 2 мая. В нем встретятся "Локомотив" и "Урал".