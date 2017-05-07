Матч ПФЛ "Домодедово" - "Солярис" отменен в перерыве

Матч 22-го тура ПФЛ между "Домодедово" и "Солярисом" был отменен, так как игра на стадионе "Октябрь" в Москве была не согласована с полицией, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.
Pleafant
В России действует закон "больше трёх не собираться",по нему любое мероприятие приравнивается к политической акции.Удивляет другое,какие бараны работают в клубе хозяев,поленились бумажку оформить,хотя и менты могли бы не гадить людям и оформить согласование по факту,но они решили показать,кто в стране хозяин.
17:27
Алый Дракон
sardanapulneww У нас полицаи указывают когда тебе ср..ь, , а когда есть!! КОШМАР! 17:15... Совсем ку-ку, что ли?... Есть регламент, и его надо соблюдать. Есть правила проведения общественных мероприятий, и их тоже надо соблюдать. Ты тоже такой дерзкий, когда тебя копы просто просят предъявить документы?)...
17:19
sardanapulneww
У нас полицаи указывают когда тебе ср..ь, , а когда есть!! КОШМАР!
17:15
volgakuban
Да уж. Причина что надо
17:15
Алый Дракон
Детский сад... В дворовый футбол ребята решили поиграть?...
16:59