Матч ПФЛ "Домодедово" - "Солярис" отменен в перерыве

Матч 22-го тура ПФЛ между "Домодедово" и "Солярисом" был отменен, так как игра на стадионе "Октябрь" в Москве была не согласована с полицией, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.