16:41 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Матч ПФЛ "Домодедово" - "Солярис" отменен в перерыве

0
0
0
0
5

Матч 22-го тура ПФЛ между "Домодедово" и "Солярисом" был отменен, так как игра на стадионе "Октябрь" в Москве была не согласована с полицией, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.

Дополнительная информация

https://vk.com/fcsolyaris?w=wall-70009415_3188

0
0
0
0
5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Pleafant

В России действует закон "больше трёх не собираться",по нему любое мероприятие приравнивается к политической акции.Удивляет другое,какие бараны работают в клубе хозяев,поленились бумажку оформить,хотя и менты могли бы не гадить людям и оформить согласование по факту,но они решили показать,кто в стране хозяин.

17:27

Алый Дракон

sardanapulneww У нас полицаи указывают когда тебе ср..ь, , а когда есть!! КОШМАР! 17:15... Совсем ку-ку, что ли?... Есть регламент, и его надо соблюдать. Есть правила проведения общественных мероприятий, и их тоже надо соблюдать. Ты тоже такой дерзкий, когда тебя копы просто просят предъявить документы?)...

17:19

sardanapulneww

У нас полицаи указывают когда тебе ср..ь, , а когда есть!! КОШМАР!

17:15

volgakuban

Да уж. Причина что надо

17:15

Алый Дракон

Детский сад... В дворовый футбол ребята решили поиграть?...

16:59