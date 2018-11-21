Матч Олимп-ПФЛ будет переигран из-за неправомерного участия игрока

РФС постановил переиграть матч Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Приволжье" между "Уралом-2" и ижевским "Зенитом". Игра состоялась 4 ноября в Екатеринбурге, хозяева победили 3:1.

- На 71-й минуте матча на поле вышел запасной игрок "Урала-2" Никита Артеменко. Сразу после окончания игры "Зенит" внес в протокол запись о подаче протеста. Протест подан в связи с неправомерным участием Артеменко в матче, так как футболист был заявлен за "Урал-2" с нарушениями норм регламента проведения соревнований ПФЛ-2018/19. "Урал-2" подал заявку на его участие вне регистрационного периода. Таким образом, Артеменко не имел права принимать участие в матче, - цитирует "РИА Новости" главу КДК РФС Артура Григорьянца. - Рассмотрение протеста проходило по статье 125 части 12 дисциплинарного регламента РФС. Здесь не рассматривается вопрос, виновен клуб или нет. Было установлено несоблюдение регламента соревнования, которое повлияло на результат матча. Таким образом, КДК принял решение результат матча аннулировать и назначить переигровку. Дату переигровки определит Олимп-ПФЛ.