Марат Измайлов: "При переходе в "Арарат" финансовый вопрос не был приоритетным"

Новичок "Арарата" Марат Измайлов рассказал, что перешел в московский клуб не из-за денег. Он также добавил, что команда приложит все усилия, чтобы сразу выйти в ФНЛ.
Последним клубом 34-летнего полузащитника был "Краснодар", с которым он расторг контракт в марте.
– В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным, – цитирует официальный сайт УЕФА Измайлова. – Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток. Какие клубы мной интересовались? Вариантов было достаточно много, но сейчас я игрок "Арарата" и считаю некорректным говорить об этом. Контракт рассчитан на один год.
Павлюченко и Ребко – это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов. Мы приложим все усилия, чтобы сразу выйти в ФНЛ.
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http://ru.uefa.com/memberassociations/news/newsid=2477054.html#%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2