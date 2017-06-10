Марат Измайлов: "При переходе в "Арарат" финансовый вопрос не был приоритетным"

Новичок "Арарата" Марат Измайлов рассказал, что перешел в московский клуб не из-за денег. Он также добавил, что команда приложит все усилия, чтобы сразу выйти в ФНЛ.

Последним клубом 34-летнего полузащитника был "Краснодар", с которым он расторг контракт в марте.

– В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным, – цитирует официальный сайт УЕФА Измайлова. – Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток. Какие клубы мной интересовались? Вариантов было достаточно много, но сейчас я игрок "Арарата" и считаю некорректным говорить об этом. Контракт рассчитан на один год.

Павлюченко и Ребко – это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов. Мы приложим все усилия, чтобы сразу выйти в ФНЛ.

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