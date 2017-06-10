Марат Измайлов: "Переход в "Арарат" - это новый вызов для меня"

Новичок "Арарата" Марат Измайлов отметил, что при переходе в московский клуб его привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее. Он также добавил, что трансфер стал для него новым вызовом.

Последним клубом 34-летнего игрока был "Краснодар", с которым он расторг контракт в марте.

– Физическое состояние? В данный момент есть над чем работать, ведь я несколько месяцев провел без тренировок, а последний матч сыграл в декабре, – приводит пресс-служба УЕФА слова Измайлова. – В карьере случались и более продолжительные паузы, так что мне не привыкать. Технически и тактически я всегда в форме, для "физики" понадобится немного терпения, и я буду в порядке. Тем более мне нравится преодолевать себя.

Как возник вариант с "Араратом"? Мне позвонил президент клуба Валерий Оганесян. Переговоры шли всего пару дней. Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба.