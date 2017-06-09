Марат Измайлов: "Арарат" сразу обозначил большое желание видеть меня в команде"

Новичок "Арарата" Марат Измайлов признался, что рад возможности вновь приступить к тренировкам. Последним клубом 34-летнего футболиста был "Краснодар", с которым он расторг контракт в марте.

– Для меня футбол это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс, – цитирует пресс-служба клуба Измайлова. – К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву.

– Почему в итоге ваш выбор пал на "Арарат"?

– Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же "Арарат" сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол.

Павлюченко, Измайлов, Булатов. Что такое московский "Арарат"