"Локомотив-Казанку" возглавит Клюев, команда второго дивизиона будет сформирована на основе молодежки

"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал детали создания команды "Локомотив-Казанка", которая возьмет старт в сезоне-2017/18 во втором дивизионе.

– "Локомотив-Казанка" – вторая команда в структуре клуба и важнейшее звено в подготовке воспитанников, получающих первый профессиональный опыт, – отметил президент "Локомотива" Илья Геркус. – "Казанка" будет комплектоваться за счет выпускников Академии и игроков молодежного состава "Локомотива", и в перспективе мы видим ее среди участников ФНЛ. Ранее решены все юридические формальности: "Локомотив-Казанка" успешно прошел лицензирование в РФС. Мы готовим ряд программ к домашним матчам второй команды. У наших болельщиков станет больше поводов приезжать в Черкизово.

Руководство клуба приняло принципиальное решение о том, что "Локомотив-Казанка" будет сформирован на основе нынешнего молодежного состава. Тренерский штаб молодежки во главе с Денисом Клюевым переходит в "Локомотив-Казанку". Уже в середине июня начнется подготовка футболистов к новому сезону. В данном решении мы исходили из успешного опыта тренерского штаба нашей молодежки. Это солидный багаж нескольких лет работы: золото первенства, подготовка ряда футболистов для основного состава, успешное взаимодействие с академией клуба. Молодежка "Локомотива" будет сформирована преимущественно из воспитанников академии 2000-го года рождения. Старшим тренером молодежного состава назначен Александр Катасонов.

– Наш штаб с воодушевлением принял предложение руководства клуба, – отметил Клюев. – Мы уже расписываем программу на лето. "Локомотив-Казанка" – новый вызов для всех нас. С появлением второй команды в системе клуба открываются новые перспективы перед воспитанниками, у них будет больше возможностей проявить себя именно на профессиональном уровне.

– Конечно, это шаг вперед в моей карьере, – подчеркнул Катасонов. – Занимая административный пост, все равно чувствовал желание тренировать. Кстати, я в "Локо" уже работал тренером: являлся наставником в командах 1996 - 1998 гг. рождения, команды "Локомотив-2", выступавшей во второй лиге. Работа с воспитанниками академии и старшими юношами мне хорошо знакома, так что с оптимизмом приступаю к делу.