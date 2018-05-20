"Локомотив-Казанка" сыграл вничью с "Велесом" в матче первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Победитель дивизиона "Чертаново" одолело "Муром" - 2:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

25-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Спартак" (Кострома) - 2:2 (1:0)

Голы: Сакадеев, 39 (1:0). Вдовиченко, 61 (1:1). Худобко, 63 (1:2). Турчин, 86 (2:2).

"Чертаново" (Москва) - "Муром" - 2:0 (1:0)

Голы: Цыпченко, 26 (1:0). Молчанов, 78 (2:0).

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Долгопрудный" - 0:2 (0:1)

Голы: Тринитацкий, 45 (0:1). Ребров, 66 (0:2).

"Торпедо" (Владимир) - ЦРФСО (Смоленск) - 2:1 (0:1)

Голы: Вшивцев, 4 (0:1). Агапцев, 65 (1:1). Баев, 75 (2:1).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)

Гол: Ремизов, 63.

"Коломна" - "Текстильщик" (Иваново) - 0:3 (0:0)

Голы: Подымов, 55 (0:1). Алексеев, 71 (0:2). Андреев, 89 (0:3).

Удаление: Демин (Т), 11.

"Велес" (Москва) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Дибиргаджиев, 17 (1:0). Тугарев, 39 (1:1). Галаджан, 55 (1:2). Могулкин, 89 - с пенальти (2:2).