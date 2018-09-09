19:08 | Футбол — ОЛИМП - ПФЛ

"Локомотив-Казанка" сыграл вничью с "Долгопрудным"

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"Локомотив-Казанка" сыграл вничью с "Долгопрудным" в матче 8-го тура ОЛИМП-ПФЛ (0:0). 

Олимп - ПФЛ. Группа "Запад" 

8-й тур 

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Долгопрудный" - 0:0 

Судья: Чембулатов (Кострома).

09 сентября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

"Ленинградец" обыграл "Чертаново-2" (2:0). 

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Чертаново-2" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Хлусов, 8 (1:0). Миронов, 47 (2:0). 

Судья: Кузнецов (Иваново).

09 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".

"Псков-747" сыграл вничью с "Луки-Энергией" (1:1). 

"Псков-747" (Псков) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:1 (1:0)

Голы: Шишаев, 34 (1:0). Салимов, 52 (1:1). 

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

09 сентября. Псков. Стадион "СК 747".

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