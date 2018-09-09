"Локомотив-Казанка" сыграл вничью с "Долгопрудным" в матче 8-го тура ОЛИМП-ПФЛ (0:0).
Олимп - ПФЛ. Группа "Запад"
8-й тур
"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Долгопрудный" - 0:0
Судья: Чембулатов (Кострома).
09 сентября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
"Ленинградец" обыграл "Чертаново-2" (2:0).
"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Чертаново-2" (Москва) - 2:0 (1:0)
Голы: Хлусов, 8 (1:0). Миронов, 47 (2:0).
Судья: Кузнецов (Иваново).
09 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".
"Псков-747" сыграл вничью с "Луки-Энергией" (1:1).
"Псков-747" (Псков) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:1 (1:0)
Голы: Шишаев, 34 (1:0). Салимов, 52 (1:1).
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
09 сентября. Псков. Стадион "СК 747".