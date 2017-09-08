"Локомотив-Казанка" разгромил "Текстильщик", "Чертаново" уходит в отрыв на "Западе"

"Локомотив-Казанка" разгромил "Текстильщик" в матче 8-го тура группы "Запад" ПФЛ. Это позволило "Чертаново" упрочить лидерство в дивизионе. Столичный клуб обыграл "Луки-Энергию" и на данный момент потерял лишь два очка в восьми играх. Его отрыв от "Текстильщика" увеличился до 6 очков.

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Группа "Запад"

8-й тур

"Велес" (Москва) - "Муром" (Муром) - 2:2 (1:1)

Голы: Друковский, 28 - с пенальти (0:1). Могулкин, 41 - с пенальти (1:1). Могулкин, 53 - с пенальти (2:1). Морыганов, 57 (2:2).

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Псков-747" (Псков) - 0:1 (0:0)

Гол: Мотлахов, 66.

"Долгопрудный" - ЦРФСО (Смоленск) - 0:0

"Торпедо" (Владимир) - "Коломна" - 4:1 (3:0)

Голы: Шалин, 9 (1:0). Дрягин, 20 (2:0). Баев, 33 (3:0). Татаев, 61 (3:1). Зинин, 76 - с пенальти (4:1).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:0)

Голы: Паршиков, 53 (0:1). Зиньковский, 67 - с пенальти (0:2). Орлов, 75 (1:2).

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 4:1 (2:1)

Голы: Тугарев, 7 (1:0). Орлов, 42 (1:1). Тугарев, 44 (2:1). Галаджан, 50 (3:1). Тугарев, 62 (4:1).

"Спартак" (Кострома) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 2:0 (1:0)

Голы: Лацузбая, 12 (1:0). Мараев, 57 (2:0).