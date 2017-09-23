"Локомотив-Казанка" победил питерское "Динамо-2" и сократил отставание от "Чертаново"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Динамо-2" из Санкт-Петербурга в матче 10-го тура группы "Запад" в ПФЛ. Дубль "Локо" идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от "Чертаново" на 5 очков.

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Запад

10-й тур

"Велес" (Москва) - ЦРФСО (Смоленск) - 2:1 (1:1)

Голы: Плотников, 29 (0:1). Стародуб, 45 (1:1). Данилюк, 59 (2:1).

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:3 (0:1)

Голы: Орлов, 43 (0:1). Попов, 51 (0:2). Щаницин, 80 (0:3).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Муром" - 0:1 (0:0)

Гол: Кабаев, 50.

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Динамо-2" (Санкт-Петербург) - 2:0 (1:0)

Голы: Тугарев, 32 - с пенальти (1:0). Тугарев, 74 - с пенальти (2:0).

"Спартак" (Кострома) - "Долгопрудный" - 2:1 (1:0)

Голы: Сидоров, 26 (1:0). Вдовиченко, 56 (2:0). Рогов, 90+3 (2:1).