"Локомотив-Казанка" победил "Муром" и догнал лидера на "Западе"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Муром" в матче 7-го тура группы "Запад" - 3:1. Железнодорожники сравнялись по очкам с лидирующим "Текстильщиком", но клуб из Иваново провел на две игры меньше и одержал пять побед в пяти играх.

Первенство России

ОЛИМП-ПФЛ

Группа "Запад"

7-й тур

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Псков-747" (Псков) - 1:0 (1:0)

Гол: Бетюжнов, 18.

"Чертаново-2" (Москва) - "Днепр" (Смоленск) - 0:2 (0:1)

Голы: Сакадеев, 18 (0:1). Максименков, 62 (0:2).

"Долгопрудный" - "Торпедо" (Владимир) - 3:1 (2:0)

Голы: Малания, 17 - с пенальти (1:0). Ларионов, 23 (2:0). Андреев, 70 (2:1). Юрьев, 88 (3:1).

"Муром" - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:3 (0:0)

Голы: Беляков, 55 (1:0). Тугарев, 75 (1:1). Чиканчи, 80 (1:2). Игнатенко, 90 (1:3).