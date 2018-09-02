"Локомотив-Казанка" победил "Муром" и догнал лидера на "Западе"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Муром" в матче 7-го тура группы "Запад" - 3:1. Железнодорожники сравнялись по очкам с лидирующим "Текстильщиком", но клуб из Иваново провел на две игры меньше и одержал пять побед в пяти играх.
Первенство России
ОЛИМП-ПФЛ
Группа "Запад"
7-й тур
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Псков-747" (Псков) - 1:0 (1:0)
Гол: Бетюжнов, 18.
"Чертаново-2" (Москва) - "Днепр" (Смоленск) - 0:2 (0:1)
Голы: Сакадеев, 18 (0:1). Максименков, 62 (0:2).
"Долгопрудный" - "Торпедо" (Владимир) - 3:1 (2:0)
Голы: Малания, 17 - с пенальти (1:0). Ларионов, 23 (2:0). Андреев, 70 (2:1). Юрьев, 88 (3:1).
"Муром" - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:3 (0:0)
Голы: Беляков, 55 (1:0). Тугарев, 75 (1:1). Чиканчи, 80 (1:2). Игнатенко, 90 (1:3).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/