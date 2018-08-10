"Локомотив-Казанка" обыграла "Знамя Труда"

"Локомотив-Казанка" в 4-м туре ПФЛ обыграла "Знамя Труда" - 2:1. Также побед в этом туре добились "Ленинградец", "Велес" и "Текстильщик".

Смоленский "Днепр", "Коломна", владимирское "Торпедо" и "Луки-Энергия" заработали по одному очку.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Запад"

4-й тур

"Днепр" (Смоленск) - "Коломна" - 2:2 (0:1)

Голы: Буркин, 17 (0:1). Фомичев, 57 - в свои ворота (1:1). Танков, 69 (2:1). Асташкин, 81 (2:2).

Судья: Лапатухин (Москва).

10 августа. Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Псков-747" - 2:1 (1:1)

Голы: Хлусов, 16 (1:0). Шиков, 19 (1:1). Орлов, 64 (2:1).

Судья: Кудряшов (Вологда).

10 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".

"Велес" (Москва) - "Чертаново-2" (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Тюменцев, 40 (0:1). Голуб, 64 (1:1). Круподер, 73 (2:1).

Нереализованный пенальти: Тюменцев (Чертаново-2), 47 (вратарь)

Удаление: Сулейманов (Чертаново-2), 74.

Судья: Капленков (Москва).

10 августа. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".

"Торпедо" (Владимир) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 0:0

Судья: Матвеев (Иваново).

10 августа. Владимир. Стадион "Торпедо".



"Текстильщик" (Иваново) - "Муром" - 3:2 (2:1)

Голы: Попов, 4 (1:0). Рытов, 7 (1:1). Попов, 32 (2:1). Санталов, 57 (2:2). Чибиров, 90 (3:2).

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

10 августа. Иваново. Стадион "Текстильщик".



"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 2:1 (0:1)

Голы: Гайдуков, 16 (0:1). Тугарев, 65 (1:1). Магкеев, 66 (2:1).

Судья: Кузнецов (Иваново).

10 августа. Москва. Стадион "Сапсан Арена".