Липецкий "Металлург" забил 9 голов "Химкам"

Липецкий "Металлург" в 4-м туре ПФЛ на выезде обыграл "Химки" - 9:2. Покер в этой игре сделал Николай Иванников.

Также победы в этом туре одержали "Салют", "Химик", "Зоркий" и "Сокол".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Центр"

4-й тур

"Строгино" (Москва) - "Салют" (Белгород) - 0:1 (0:1)

Гол: Чунихин, 33 (0:1).

Судья: Исаев (Великие Луки).

10 августа. Москва. Стадион "Янтарь".



"Динамо" (Брянск) - "Химик" (Новомосковск) - 0:1 (0:0)

Гол: Федичев, 62 (0:1).

Судья: Корецкий (Раменское).

10 августа. Брянск. Стадион "Динамо".



"Химки" - "Металлург" (Липецк) - 2:9 (1:4)

Голы: Чернышов, 9 (0:1). Акинин, 15 (1:1). Иванников, 25 (1:2). Фролов, 40 (1:3). Иванников, 45+1 (1:4). Неплюев, 61 (1:5). Овчинников, 63 (1:6). Иванников, 77 (1:7). Иванников, 85 (1:8). Горячев, 90+1 (2:8). Войдель, 90+3 (2:9).

Судья: Вертков (Москва).

10 августа. Химки. Стадион "Новые Химки".



"Зоркий" (Красногорск) - "Квант" (Обнинск) - 4:1 (1:0)

Голы: Дубчак, 4 (1:0). Архипов, 51 (2:0). Архипов, 58 (3:0). Архипов, 60 (4:0). Жердев, 66 - с пенальти (4:1).

Судья: Смолин (Вологда).

10 августа. Красногорск. Стадион "Зоркий".



"Сатурн" (Раменское) - "Сокол" (Саратов) - 1:2 (1:0)

Голы: Никитинский, 17 (1:0). Дудиков, 80 - с пенальти (1:1). Саплинов, 85 (1:2).

Судья: Юданов (Москва).

10 августа. Раменское. Стадион "Сатурн".