19:14 | Футбол — ПФЛ

Липецкий "Металлург" забил 5 голов "Ротору-2"


"Металлург" из Липецка разгромил "Ротор-2" в матче 6-го тура группы "Центр" ПФЛ - 5:2.

Первенство России 

ПФЛ

Группа "Запад" 

6-й тур 

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 0:0 

Группа "Центр" 

6-й тур 

"Ротор-2" (Волгоград) - "Металлург" (Липецк) - 2:5 (0:4)

Голы: Овчинников, 12 - с пенальти (0:1). Иванников, 17 - с пенальти (0:2). Чернышов, 25 (0:3). Скрипник, 44 (0:4). Чабанов, 49 (1:4). Чернышов, 65 (1:5). Чабанов, 79 (2:5). 

Группа "Урал-Приволжье" 

6-й тур 

"Уфа-2" (Уфа) - "Волга" (Ульяновск) - 1:3 (1:2)

Голы: Кутлусурин, 4 (1:0). Теняев, 43 (1:1). Сафин, 45 (1:2). Воронин, 90 (1:3). 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_d2/

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