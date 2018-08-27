Липецкий "Металлург" забил 5 голов "Ротору-2"

"Металлург" из Липецка разгромил "Ротор-2" в матче 6-го тура группы "Центр" ПФЛ - 5:2.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
6-й тур
"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 0:0
Группа "Центр"
6-й тур
"Ротор-2" (Волгоград) - "Металлург" (Липецк) - 2:5 (0:4)
Голы: Овчинников, 12 - с пенальти (0:1). Иванников, 17 - с пенальти (0:2). Чернышов, 25 (0:3). Скрипник, 44 (0:4). Чабанов, 49 (1:4). Чернышов, 65 (1:5). Чабанов, 79 (2:5).
Группа "Урал-Приволжье"
6-й тур
"Уфа-2" (Уфа) - "Волга" (Ульяновск) - 1:3 (1:2)
Голы: Кутлусурин, 4 (1:0). Теняев, 43 (1:1). Сафин, 45 (1:2). Воронин, 90 (1:3).