Липецкий "Металлург" не смог обыграть "Химик" и отстает от "Арарата" на 10 очков

"Металлург" из Липецка сыграл вничью с новомосковским "Химиком" в матче первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Это позволило "Металлургу" выйти на второе место в таблице, а "Арарату" - упрочить лидерство. Столичный клуб уже на 10 очков опережает конкурентов, причем с сегодняшнего дня - не только по набранным, но и по потерянным.

Первенство России

ПФЛ

Центр

12-й тур

"Металлург" (Липецк) - "Химик" (Новомосковск) - 1:1 (0:0)

Голы: Белоусов, 66 - с пенальти (1:0). Хомутов, 83 (1:1).