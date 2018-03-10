Лидеры "Юга" "Афипс" и "Армавир" сыграли вничью

"Афипс" и "Армавир" сыграли вничью в матче 21-го тура группы "Юг" первенства ПФЛ. "Армавир" сохранил лидерство в таблице, "Афипс" отстает на 1 очко.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

21-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:1)

Гол: Савин, 12.

"Афипс" (Афипский) - "Армавир" - 1:1 (1:1)

Голы: Джамалутдинов, 29 (1:0). Синявский, 35 (1:1).

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:1)

Гол: Обозный, 36.

"Спартак" (Нальчик) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Ашуев, 61.

"Дружба" (Майкоп) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 3:3 (2:1)

Голы: Маркосов, 2 (0:1). Ашев, 10 (1:1). Ашев, 26 (2:1). Маркосов, 55 (2:2). Делок, 69 (3:2). Сердюков, 89 (3:3).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Кубань-2" (Краснодар) - 2:1 (1:1)

Голы: Карибов, 31 (0:1). Азявин, 50 (1:1). Джатиев, 56 (2:1).

Удаление: Ваниев (М), 89.