Лидер группы "Урал-Приволжье" КАМАЗ потерял первые очки в сезоне

КАМАЗ сыграл вничью с "Сызрань-2003" в матче 5-го тура группы "Урал-Приволжье" ПФЛ. Челнинцы потеряли первые очки в сезоне - стартовые четыре матча завершились для них победами.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
5-й тур
"Челябинск" - "Уфа-2" (Уфа) - 0:1 (0:1)
Гол: Мухаметшин, 19.
"Сызрань-2003" (Сызрань) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 0:0
"Урал-2" (Екатеринбург) - "Звезда" (Пермь) - 1:3 (1:1)
Голы: Секретов, 12 (0:1). Подоксенов, 31 (1:1). Тюкалов, 74 - с пенальти (1:2). Субботин, 87 (1:3).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/uralpovolg/