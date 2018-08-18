Лидер группы "Урал-Приволжье" КАМАЗ потерял первые очки в сезоне

КАМАЗ сыграл вничью с "Сызрань-2003" в матче 5-го тура группы "Урал-Приволжье" ПФЛ. Челнинцы потеряли первые очки в сезоне - стартовые четыре матча завершились для них победами.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

5-й тур

"Челябинск" - "Уфа-2" (Уфа) - 0:1 (0:1)

Гол: Мухаметшин, 19.

"Сызрань-2003" (Сызрань) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 0:0

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Звезда" (Пермь) - 1:3 (1:1)

Голы: Секретов, 12 (0:1). Подоксенов, 31 (1:1). Тюкалов, 74 - с пенальти (1:2). Субботин, 87 (1:3).