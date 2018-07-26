"Ленинградец" проиграл первый матч в истории

Смоленский "Днепр" обыграл "Ленинградец" в матче 2-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Для клуба из Санкт-Петербурга, созданного в 2018 году, поражение стало первым в истории. В первом туре он обыграл "Локомотив-Казанку" (2:0).

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

2-й тур

"Днепр" (Смоленск) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

Гол: Сизько, 37 - в свои ворота.

"Текстильщик" (Иваново) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 2:1 (0:1)

Голы: Сармонт, 22 (0:1). Алексеев, 72 (1:1). Алексеев, 90 (2:1).

"Велес" (Москва) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:1 (0:1)

Голы: Гайдуков, 20 (0:1). Данилюк, 90 (1:1).

"Торпедо" (Владимир) - "Коломна" (Коломна) - 2:1 (1:1)

Голы: Нестеров, 27 (1:0). Стародубцев, 38 (1:1). Шалин, 75 (2:1).

Удаление: Ямлиханов (Т), 60.

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Псков-747" (Псков) - 1:2 (1:0)

Голы: Долгов, 3 (1:0). Шишаев, 63 (1:1). Самохвалов, 90 - в свои ворота (1:2).