"Лада-Тольятти" разгромлена "Олимпийцем", "Носта" уступила ижевскому "Зениту"

В матче 12-го тура первенства ПФЛ в группе "Урал-Поволжье" "Олимпиец" разгромил "Ладу-Тольятти" со счетом 4:0, а ижевский "Зенит" обыграл "Носту" – 2:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Поволжье"

12-й тур

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Лада-Тольятти" – 4:0 (2:0)

Голы: Беляков, 11 (1:0). Беляков, 24 (2:0). Ламбарский, 49 (3:0). Беляков, 63 (4:0).

"Носта" (Новотроицк) – "Зенит" (Ижевск) – 0:2 (0:2)

Голы: Талалай, 5 (0:1). Малаховский, 13 (0:2).

"КАМАЗ" (Набережные Челны) – "Динамо" (Киров) – 1:1 (0:0)

Голы: Халявин, 67 (0:1). Аюкин, 80 (1:1).

Удаление: Рахматулин (Динамо), 84.

"Сызрань-2003" – "Челябинск" – 1:0 (0:0)

Гол: Ивашин, 79.