20:48 | Футбол — ПФЛ

"Лада" и "Нефтехимик" сыграли вничью, "Волга" победила ижевский "Зенит"


Тольяттинская "Лада" сыграла вничью с "Нефтехимиком" в 5-м туре ПФЛ - 1:1. Ульяновская "Волга" победила ижевский "Зенит" - 2:0.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье" 

5-й тур 

"Лада" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:1 (0:1)

Голы: Киреев, 45 (0:1). Дмитрюк, 73 (1:1). 

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

17 августа. Тольятти. Стадион "Торпедо".


"Волга" (Ульяновск) - "Зенит" (Ижевск) - 2:0 (2:0)

Голы: Воронин, 10 (1:0). Мухаметзянов, 21 - в свои ворота (2:0). 

Судья: Куликов (Саранск).

17 августа. Ульяновск. Стадион "Труд".

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