"Лада" и "Нефтехимик" сыграли вничью, "Волга" победила ижевский "Зенит"

Тольяттинская "Лада" сыграла вничью с "Нефтехимиком" в 5-м туре ПФЛ - 1:1. Ульяновская "Волга" победила ижевский "Зенит" - 2:0.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
5-й тур
"Лада" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:1 (0:1)
Голы: Киреев, 45 (0:1). Дмитрюк, 73 (1:1).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
17 августа. Тольятти. Стадион "Торпедо".
"Волга" (Ульяновск) - "Зенит" (Ижевск) - 2:0 (2:0)
Голы: Воронин, 10 (1:0). Мухаметзянов, 21 - в свои ворота (2:0).
Судья: Куликов (Саранск).
17 августа. Ульяновск. Стадион "Труд".