Обнинский "Квант" провел первый матч в ПФЛ. Обнинский клуб ("Обнинск") последний раз играл в ПФЛ в сезоне-2004, а до этого - в 1996 году (в тогда профессиональной третьей лиге).
Также в ПФЛ "вернулся" "Салют". Клуб с этим названием был расформирован в 2014 году. Вместо него в ПФЛ выступал "Энергомаш", этим летом он сменил собственника, и власти вернули главному клубу города название "Салют".
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
1-й тур
"Строгино" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) - 0:3 (0:3)
Голы: Широков, 24 (0:1). Такулов, 33 (0:2). Дегтярев, 40 - с пенальти (0:3).
"Салют" (Белгород) - "Зоркий" (Красногорск) - 1:3 (0:1)
Голы: Дубчак, 42 (0:1). Дубчак, 54 (0:2). Хибаба, 60 - в свои ворота (1:2). Ферапонтов, 76 (1:3).
"Химик" (Новомосковск) - "Калуга" - 0:0
"Сокол" (Саратов) - "Динамо" (Брянск) - 2:1 (1:0)
Голы: Дворников, 24 (1:0). Дворников, 53 (2:0). Укомский, 82 (2:1).
"Рязань" - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:1 (0:1)
Гол: Шабичев, 35 - с пенальти.
"Квант" (Обнинск) - "Металлург" (Липецк) - 2:1 (1:0)
Голы: Семкин, 8 (1:0). Друщий, 54 (2:0). Войдель, 90+1 (2:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/center/