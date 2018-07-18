"Квант" и "Салют" провели первые матчи в ПФЛ после возвращения

Обнинский "Квант" и белгородский "Салют" провели первые матчи в ПФЛ после возвращения в профессиональный футбол. "Квант" (ранее - "Обнинск") последний раз играл в ПФЛ в сезоне-2004, а до этого - в 1996 году (в тогда профессиональной третьей лиге).

"Салют" был расформирован в 2014 году. Вместо него в ПФЛ выступал "Энергомаш", этим летом было решено вернуть "Салют".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

1-й тур

"Строгино" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) - 0:3 (0:3)

Голы: Широков, 24 (0:1). Такулов, 33 (0:2). Дегтярев, 40 - с пенальти (0:3).

"Салют" (Белгород) - "Зоркий" (Красногорск) - 1:3 (0:1)

Голы: Дубчак, 42 (0:1). Дубчак, 54 (0:2). Хибаба, 60 - в свои ворота (1:2). Ферапонтов, 76 (1:3).

"Химик" (Новомосковск) - "Калуга" - 0:0

"Сокол" (Саратов) - "Динамо" (Брянск) - 2:1 (1:0)

Голы: Дворников, 24 (1:0). Дворников, 53 (2:0). Укомский, 82 (2:1).

"Рязань" - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:1 (0:1)

Гол: Шабичев, 35 - с пенальти.

"Квант" (Обнинск) - "Металлург" (Липецк) - 2:1 (1:0)

Голы: Семкин, 8 (1:0). Друщий, 54 (2:0). Войдель, 90+1 (2:1).