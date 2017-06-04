"Кубань-2" вылетела в ЛФЛ, 35-летний Жданов - лучший бомбардир ПФЛ

В матче заключительного 30-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ "Легион Динамо" из Махачкалы обыграл СКА, а "Кубань-2" уступила "Спартаку" из Владикавказа. Это позволило "Легиону" уйти с последнего места в турнирной таблице, а дубль краснодарского клуба теряет профессиональный статус и опускается в ЛФЛ.
Лучшим бомбардиром в группе с 23 голами стал 35-летний Алексей Жданов из "Ротора", который досрочно оформил выход в ФНЛ. Он же стал лучшим бомбардиром во всех группах ПФЛ. Справедливости ради, в других группах команды проводили меньшее количество матчей.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Юг"
30-й тур
"Кубань-2" (Краснодар) - "Спартак Вл" (Владикавказ) - 0:2 (0:0)
Голы: Караев, 66 (0:1). Гатикоев, 76 (0:2).
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Ротор" (Волгоград) - 1:2 (1:0)
Голы: Галкин, 31 (1:0). Стуканов, 58 (1:1). Сечин, 69 (1:2).
"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (1:0)
Голы: Гонгадзе, 10 (1:0). Михайленко, 47 (1:1).
"Ангушт" (Назрань) - "Афипс" (Афипский) - 0:1 (0:1)
Гол: Черкасов, 21.
"Легион Динамо" (Махачкала) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)
Гол: Чистяков, 67.
Нереализованный пенальти: Геворкян (С), 49 (вратарь).
Удаление: Муслимов (Л), после матча.
"Чайка" (Песчанокопское) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 5:1 (2:1)
Голы: Карташов, 6 (1:0). Дмитриенко, 11 (1:1). Михеев, 15 - с пенальти (2:1). Михеев, 63 - с пенальти (3:1). Карташов, 70 (4:1). Хохлачев, 86 (5:1).
"Армавир" - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (0:0)
Голы: Гаджибеков, 75 (1:0). Саргсян, 80 (2:0).
"Сочи" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:1 (0:1)
Гол: Назаров, 35.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/south/