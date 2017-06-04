"Кубань-2" вылетела в ЛФЛ, 35-летний Жданов - лучший бомбардир ПФЛ

В матче заключительного 30-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ "Легион Динамо" из Махачкалы обыграл СКА, а "Кубань-2" уступила "Спартаку" из Владикавказа. Это позволило "Легиону" уйти с последнего места в турнирной таблице, а дубль краснодарского клуба теряет профессиональный статус и опускается в ЛФЛ.

Лучшим бомбардиром в группе с 23 голами стал 35-летний Алексей Жданов из "Ротора", который досрочно оформил выход в ФНЛ. Он же стал лучшим бомбардиром во всех группах ПФЛ. Справедливости ради, в других группах команды проводили меньшее количество матчей.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

30-й тур

"Кубань-2" (Краснодар) - "Спартак Вл" (Владикавказ) - 0:2 (0:0)

Голы: Караев, 66 (0:1). Гатикоев, 76 (0:2).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Ротор" (Волгоград) - 1:2 (1:0)

Голы: Галкин, 31 (1:0). Стуканов, 58 (1:1). Сечин, 69 (1:2).

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (1:0)

Голы: Гонгадзе, 10 (1:0). Михайленко, 47 (1:1).

"Ангушт" (Назрань) - "Афипс" (Афипский) - 0:1 (0:1)

Гол: Черкасов, 21.

"Легион Динамо" (Махачкала) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)

Гол: Чистяков, 67.

Нереализованный пенальти: Геворкян (С), 49 (вратарь).

Удаление: Муслимов (Л), после матча.

"Чайка" (Песчанокопское) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 5:1 (2:1)

Голы: Карташов, 6 (1:0). Дмитриенко, 11 (1:1). Михеев, 15 - с пенальти (2:1). Михеев, 63 - с пенальти (3:1). Карташов, 70 (4:1). Хохлачев, 86 (5:1).

"Армавир" - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (0:0)

Голы: Гаджибеков, 75 (1:0). Саргсян, 80 (2:0).

"Сочи" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:1 (0:1)

Гол: Назаров, 35.