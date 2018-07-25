Крутая презентация формы "Торпедо". Видео

Московское "Торпедо" сняло ролик, посвященный презентации новой формы клуба.

В качестве основного домашнего комплекта будет использоваться форма традиционных клубных цветов: белая футболка, черные трусы, белые гетры. Основная вратарская форма выполнена в зеленых цветах. Второй комплект формы будет представлен дополнительно.

Первый матч сезона-2018/19 "Торпедо" проведет в четверг. Игра 2-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне "Центр" против "Строгино" состоится в Москве на стадионе "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова. Встреча начнется в 19.24 по московскому времени. 1924 год - год основания московского клуба.