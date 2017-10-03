"Краснодар-2" забил 5 голов "Кубани-2" и догнал "Армавир"

"Краснодар-2" одержал разгромную победу в дерби против "Кубани-2" в рамках первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Дубль "быков" сравнялся по очкам с лидирующим "Армавиром", у которого на одну игру меньше.

Первенство России

ПФЛ

Юг

3-й тур

"Кубань-2" (Краснодар) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:5 (0:1)

Голы: Белоус, 28 (0:1). Моргунов, 52 (0:2). Маругин, 67 - в свои ворота (0:3). Бутенко, 84 (0:4). Воробьев, 90+1 (0:5).

7-й тур

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Анжи-2" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Волобуев, 79.