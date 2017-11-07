"Краснодар-2" разгромил "Академию футбола Понедельника"

"Краснодар-2" одержал разгромную победу над "Академией футбола имени Виктор Понедельника". Кубанца занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Афипса" на 6 очков.

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18-й тур

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:4 (1:1)

Голы: Воробьев, 25 (0:1). Кормишин, 37 (1:1). Далиев, 56 - в свои ворота (1:2). Воробьев, 61 (1:3). Воробьев, 78 (1:4).