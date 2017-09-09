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19:15 | Футбол — ПФЛ

"Краснодар-2" победил владикавказский "Спартак" и сравнялся с лидирующим "Армавиром"


"Краснодар-2" обыграл "Спартак" из Владикавказа в матче 8-го тура группы "Юг" ПФЛ. Дублеры кубанцев сравнялись с идущим на первом месте "Армавиром" по очкам.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

8-й тур 

"Анжи-2" (Махачкала) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1 (0:0)

Голы: Магомедов, 75 (1:0). Руденко, 87 (1:1). 

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 0:1 (0:0)

Гол: Федосеев, 63.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)

Гол: Моргунов, 49.

"Дружба" (Майкоп) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Осмоловский, 75.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/

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