"Краснодар-2" победил владикавказский "Спартак" и сравнялся с лидирующим "Армавиром"

"Краснодар-2" обыграл "Спартак" из Владикавказа в матче 8-го тура группы "Юг" ПФЛ. Дублеры кубанцев сравнялись с идущим на первом месте "Армавиром" по очкам.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

8-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1 (0:0)

Голы: Магомедов, 75 (1:0). Руденко, 87 (1:1).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 0:1 (0:0)

Гол: Федосеев, 63.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)

Гол: Моргунов, 49.

"Дружба" (Майкоп) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Осмоловский, 75.