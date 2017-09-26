Комитет по этике РФС: "Поведение Григоряна портит репутацию футбола"

Глава комитета по этике РФС Сергей Андреев выразил недовольство поведением главного тренера "Арарата" Александра Григоряна в матче 10-го тура первенства России зоны "Центр" ПФЛ против "Торпедо". По его словам, подобные поступки портят репутацию футбола.

– Считаю, что поведение Григоряна недопустимо и портит репутацию футбола, – цитирует ТАСС Андреева. – С главного тренера берут пример, а когда он позволяет себе показывать непристойные жесты в адрес болельщиков, даже несмотря на оскорбительные выкрики в свой адрес, то это крайний случай. Подобное поведение, как я уже сказал, не только портит репутацию футбола, но и провоцирует болельщиков на новые высказывания.

Напомним, что в матче против "Торпедо" Григорян показал неприличный жест в адрес фанатов торпедовцев в ответ на оскорбления со стороны болельщиков черно-белых.