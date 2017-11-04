"Коломна" дома уступила "Локомотиву-Казанке"

В матче 16-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад" "Коломна" уступила "Локомотиву-Казанке" со счетом 1:3.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

16-й тур

"Муром" – ЦРФСО (Смоленск) – 0:1 (0:0)

Гол: Плотников, 60.

"Торпедо" (Владимир) – "Велес" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Баев, 38.

"Псков-747" – "Динамо-2" (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0)

Голы: Шишаев, 50 (1:0). Шишаев, 59 (2:0). Шиков, 86 – с пенальти (3:0).

"Коломна" – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: Рыбчинский, 32 (0:1). Тугарев, 49 (0:2). Ярковой, 56 – в свои ворота (1:2). Ерастов, 65 – в свои ворота (1:3).

"Текстильщик" (Иваново) – "Спартак" (Кострома) – 2:0 (1:0)

Голы: Орлов, 13 (1:0). Попов, 90 (2:0).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 2:0 (2:0)

Голы: Орлов, 4 (1:0). Лосев, 12 (2:0).