"Коломна" дома уступила "Локомотиву-Казанке"

В матче 16-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад" "Коломна" уступила "Локомотиву-Казанке" со счетом 1:3.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
16-й тур
"Муром" – ЦРФСО (Смоленск) – 0:1 (0:0)
Гол: Плотников, 60.
"Торпедо" (Владимир) – "Велес" (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: Баев, 38.
"Псков-747" – "Динамо-2" (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0)
Голы: Шишаев, 50 (1:0). Шишаев, 59 (2:0). Шиков, 86 – с пенальти (3:0).
"Коломна" – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 1:3 (0:1)
Голы: Рыбчинский, 32 (0:1). Тугарев, 49 (0:2). Ярковой, 56 – в свои ворота (1:2). Ерастов, 65 – в свои ворота (1:3).
"Текстильщик" (Иваново) – "Спартак" (Кострома) – 2:0 (1:0)
Голы: Орлов, 13 (1:0). Попов, 90 (2:0).
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) – 2:0 (2:0)
Голы: Орлов, 4 (1:0). Лосев, 12 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/west/
Вопреки
Это был контрольный "выстрел" в карьеру Слуцкого... С любым соперником, даже в ЧШ, наш "великий" Леня строит ту же ссык..ю игру, что ставил ЦСКА и Сборной. Видимо боссы Халла плохо изучали биографию неваляшки, или просто доверились баблу Абрамовича, поверив в чудеса о возвращении команды в высший свет..? Ну что же - все этим и должно было закончиться... Только как теперь Слуцкий домой возвращаться будет ? Лучше уж куда-нибудь в АЭ... подальше с глаз.
20:04