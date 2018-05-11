Клубы ПФЛ с "Востока" не подали заявки на лицензирование, из ФНЛ вылетит 4 клуба

Ни один из клубов ПФЛ в группе "Восток" не подал заявку на прохождение лицензирования на участие в ФНЛ, сообщает официальный сайт РФС. Таким образом, победитель данной группы уже третий сезон подряд добровольно отказался от повышения. В 2017 году в ФНЛ отказалась выходить "Чита", в 2016-м - "Смена". Последним в ФНЛ с "Востока" вышел "Байкал" в 2015 году, но уже в следующем сезоне он вылетел обратно.

На данный момент на "Востоке" лидирует "Сахалин".

В связи с отказом клубов "Востока" от повышения, из ФНЛ вылетит не пять команд, а четыре. Таким образом, "Олимпиец" обеспечил себе место во втором по силе дивизионе на следующий сезон.

14 мая состоится заседание Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ по рассмотрению заявок клубов ФНЛ и ПФЛ, планирующих участие в ФНЛ.