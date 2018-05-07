Клубы ПФЛ проведут совместную акцию для болельщиков

Клубы Профессиональной футбольной лиги проведут акцию "Страна, живи футболом!", сообщается в пресс-релизе. Сроки проведения мероприятия – 11-24 мая.

"Клубы Профессиональной футбольной лиги стремятся выполнять важную роль в регионах, – говорится в сообщении. – В командах ПФЛ много молодых игроков и местных воспитанников, которые открыты к общению и надеются на взаимное внимание со стороны любителей футбола.

Важность единения с болельщиками клубы лиги постараются отразить во время единой спортивно-социальной акции "Страна, живи футболом!", которая пройдет с 11 по 24 мая на матчах ПФЛ.

Приходите на игры первенства России по футболу, поддерживайте свою местную команду, это поможет ей стать лучше и сильнее.

Только вместе мы можем сделать футбол ярче, интереснее, привлекательнее. Кому дорог футбол в регионах – не будьте равнодушными и окажите необходимую поддержку!

Акция "Страна, живи футболом!" должна отразить солидарность футбольного содружества, болельщиков команд, региональных властей и муниципалитетов в развитии самого массового вида спорта".