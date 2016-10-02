19:31 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Клуб Комбаровых вышел на второе место на "Западе"

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"Домодедово" разгромило "Знамя Труда" в матче 11-го тура первенства России в первенстве России в группе "Запад" ПФЛ. Благодаря осечке "Долгопрудного в игре с "Коломной" (1:1), клуб братьев Комбаровых вышел на второе место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от питерского "Динамо".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад" 

11-й тур 

"Домодедово" (Москва) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 3:0 (1:0)

Голы: Бакланов, 15 (1:0). Еркин, 59 (2:0). Самохвалов, 89 (3:0). 

"Торпедо" (Владимир) - "Солярис" (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Зинин, 3 (1:0). Земченков, 40 (1:1). 

"Волга" (Тверь) - "Спартак" (Кострома) - 1:2 (1:1)

Голы: Соловьев, 27 (1:0). Нестеров, 33 (1:1). Коноплев, 61 (1:2). 

"Долгопрудный" - "Коломна" - 1:1 (0:0)

Голы: Шакир, 66 (0:1). Бычков, 81 (1:1). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/

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