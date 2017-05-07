КДК РФС ждет рапорт инспектора матча "Домодедово" - "Солярис" и заключения ПФЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал ситуацию с отменой матча 22-го тура зоны "Запад" второго дивизиона "Домодедово" - "Солярис". По словам Григорьянца, комитет ждет рапорт инспектора встречи и заключение ПФЛ.

- Нам необходимо дождаться рапорт инспектора матча и заключение ПФЛ, - сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)

Ранее пресс-служба "Соляриса" сообщила, что встреча на стадионе "Октябрь" в Москве была отменена, так как она не была согласована с полицией. Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.

Инспектор матча Игорь Лукин отказался комментировать свое решение, а генеральный директор "Домодедово" Александр Бронников заявил, что эта ситуация возникла из-за недостаточно квалифицированных действий инспектора.

Матч ПФЛ "Домодедово" - "Солярис" отменен в перерыве //

Президент ПФЛ: "Отсутствие полицейских – не основание для прекращения матча" //

Гендиректор "Домодедово": "Матч прервал неквалифицированный инспектор" //

Инспектор матча "Домодедово" - "Солярис" отказался комментировать прекращение игры