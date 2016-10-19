КДК РФС - о драке фанатов во Владимире: "Торпедо" проведет матч без зрителей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц вынес вердикт по факту массовой драки в перерыве матча ПФЛ между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком" (0:0), передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, что по истечении первых 45 минут встречи фанаты обеих команд прорвались на поле, в течение нескольких минут между ними продолжалась потасовка, но до начала второго тайма сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали ситуацию.

– За необеспечние безопасности зрителей на стадионе оштрафовать "Торпедо" на 10 тысяч рублей и обязать провести матч 16-го тура ПФЛ без зрителей, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – За беспорядки – на 30 тысяч рублей. "Текстильщик" оштрафован на 40 тысяч рублей.