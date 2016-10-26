16:11 | ФУТБОЛ — ПФЛ

КДК пока не принял решение по тверской "Волге"

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Сегодня КДК РФС рассмотрел претензии игроков тверской "Волги" к клубу. По их версии, клуб несколько лет подделывал их подписи для прохождения лицензирования.

– Мы продолжили рассматривать сегодня это дело. Оно было возбуждено летом этого года. 31 августа мы направили дело на экспертизу. Сегодня были представлены экспертные заключения со стороны игроков и клуба "Волга". Мы заслушали футболистов. Кроме того, получили письменное ходатайство от директора клуба с просьбой перенести дело, так как он не мог присутствовать на заседании по состоянию здоровья. Мы отложили рассмотрение вопроса. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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