КДК дисквалифицировал Семшова на 4 матча за то, что он назвал судей "мразями"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера новомосковского "Химика" Игоря Семшова. После игры Олимп-ПФЛ против липецкого "Металлурга" (0:1) назвал судей "мразями".

В понедельник, 29 октября, Семшов извинился за свои слова, сказав, что не смог сдержать эмоции, поскольку находился "в тяжелом психоэмоциональном состоянии".

– Мы получили письмо от ПФЛ, исследовали видеозапись в присутствии Семшова, – сказал Григорьянц. – Он извинился перед судьями и КДК, принес извинения судейскому корпусу, футбольному сообществу. Это смягчающие обстоятельства. Но было и отягчающее обстоятельство. Он уже наказывался по этой статье после матча с "Зорким".

КДК учел отягчающие и смягчающие обстоятельства. За оскорбительное поведение Семшов оштрафован на 15 тысяч, а также дисквалифицирован на 4 матча – 1 фактической санкции и 3 условно. Испытательный срок – до конца сезона-2018/19. Если до конца сезона он повторит это нарушение, три матча "условно" будут добавлены к новому наказанию. (Андрей Михайлов)​