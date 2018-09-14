"Казанка" сыграла вничью с "Текстильщиком" в матче 9-го тура ОЛИМП-ПФЛ - 1:1.
Олимп - ПФЛ. Группа "Запад"
9-й тур
"Текстильщик" (Иваново) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:1 (1:1)
Голы: Долгов, 17 (0:1). Попов, 30 (1:1).
Судья: Карпов (Петрозаводск).
14 сентября. Иваново. Стадион "Текстильщик".
В другом матче "Коломна" сыграла вничью с клубом "Луки-Энергия" - 0:0.
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Коломна" - 0:0
Судья: Буховец (Димитровград).
14 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".
В еще одной встрече "Муром" сыграл вничью с "Ленинградцем" - 0:0.
"Муром" - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 0:0
Судья: Матюнин (Москва).
14 сентября. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".
"Долгопрудный" победил "Днепр" - 4:2.
"Долгопрудный" - "Днепр" (Смоленск) - 4:2 (2:2)
Голы: Рогов, 11 (1:0). Васильев, 21 (1:1). Сергеев, 34 (2:1). Сакадеев, 42 (2:2). Прокопенко, 66 (3:2). Сергеев, 72 (4:2).
Судья: Исаев (Великие Луки).
14 сентября. Долгопрудный. Стадион "Салют".