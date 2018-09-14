"Казанка" сыграла вничью с "Текстильщиком" в матче 9-го тура ОЛИМП-ПФЛ - 1:1.

Олимп - ПФЛ. Группа "Запад"

9-й тур

"Текстильщик" (Иваново) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Долгов, 17 (0:1). Попов, 30 (1:1).

Судья: Карпов (Петрозаводск).

14 сентября. Иваново. Стадион "Текстильщик".

В другом матче "Коломна" сыграла вничью с клубом "Луки-Энергия" - 0:0.

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Коломна" - 0:0

Судья: Буховец (Димитровград).

14 сентября. Великие Луки. Стадион "Экспресс".

В еще одной встрече "Муром" сыграл вничью с "Ленинградцем" - 0:0.

"Муром" - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 0:0

Судья: Матюнин (Москва).

14 сентября. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".

"Долгопрудный" победил "Днепр" - 4:2.

"Долгопрудный" - "Днепр" (Смоленск) - 4:2 (2:2)

Голы: Рогов, 11 (1:0). Васильев, 21 (1:1). Сергеев, 34 (2:1). Сакадеев, 42 (2:2). Прокопенко, 66 (3:2). Сергеев, 72 (4:2).

Судья: Исаев (Великие Луки).

14 сентября. Долгопрудный. Стадион "Салют".

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