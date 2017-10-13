"Казанка" проиграла "Велесу", "Волга" разгромила "Крылья Советов-2"

"Локомотив-Казанка" на своем поле проиграла "Велесу" в матче 13-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад". В другой встрече "ЦРФСО" обыграл владимирское "Торпедо".

В 14-м туре группы "Урал-Поволжье" "Крылья Советов-2" уступили ульяновской "Волге".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Запад"

13-й тур

"ЦРФСО" (Смоленск) – "Торпедо" (Владимир) – 1:3 (0:3)

Голы: Каратыгин, 20 (0:1). Зинин, 32 (0:2). Шалин, 42 (0:3). Голуб, 54 (1:3).

Судья: Федоров (Петрозаводск).

Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".

"Локомотив-Казанка" (Москва) – "Велес" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Пронкин, 30 (0:1). Закускин, 75 (1:1). Санталов, 88 (1:2).

Удаление: Галаджан (Л), 36.

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

Москва. Стадион "Сапсан Арена".

Группа "Урал-Приволжье"

14-й тур

"Крылья Советов-2" (Самара) – "Волга" (Ульяновск) – 0:3 (0:1)

Голы: Лавлинский, 21 (0:1). Отставнов, 84 (0:2). Венских, 90+3 (0:3).

Удаление: Ежов (К), 89.

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

Самара. Стадион "Металлург (запасное поле)".