"Казанка" проиграла "Велесу", "Волга" разгромила "Крылья Советов-2"

"Локомотив-Казанка" на своем поле проиграла "Велесу" в матче 13-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад". В другой встрече "ЦРФСО" обыграл владимирское "Торпедо".
В 14-м туре группы "Урал-Поволжье" "Крылья Советов-2" уступили ульяновской "Волге".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Запад"
13-й тур
"ЦРФСО" (Смоленск) – "Торпедо" (Владимир) – 1:3 (0:3)
Голы: Каратыгин, 20 (0:1). Зинин, 32 (0:2). Шалин, 42 (0:3). Голуб, 54 (1:3).
Судья: Федоров (Петрозаводск).
Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".
"Локомотив-Казанка" (Москва) – "Велес" (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Пронкин, 30 (0:1). Закускин, 75 (1:1). Санталов, 88 (1:2).
Удаление: Галаджан (Л), 36.
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
Москва. Стадион "Сапсан Арена".
Группа "Урал-Приволжье"
14-й тур
"Крылья Советов-2" (Самара) – "Волга" (Ульяновск) – 0:3 (0:1)
Голы: Лавлинский, 21 (0:1). Отставнов, 84 (0:2). Венских, 90+3 (0:3).
Удаление: Ежов (К), 89.
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
Самара. Стадион "Металлург (запасное поле)".