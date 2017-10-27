21:00 | Футбол — ПФЛ

"Казанка" обыграла владимирское "Торпедо" и вышла на второе место в ПФЛ


"Локомотив-Казанка" победил "Торпедо" из Владимира в матче 15-го тура первенста России в группе "Запад" ПФЛ. Дубль "Локо" вышел на второе место в турнирной таблице, сократив отставание от "Чертаново" до 6 очков.

Первенство России

ПФЛ

Запад

15-й тур 

ЦРФСО (Смоленск) - "Псков-747" (Псков) - 1:2 (0:1)

Голы: Шиков, 21 (0:1). Максименков, 68 - в свои ворота (0:2). Плотников, 89 (1:2). 

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 2:0 (1:0)

Голы: Галанин, 2 (1:0). Тугарев, 90+1 (2:0). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/west/

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