"КАМАЗ" забил 6 голов "Ладе"

"КАМАЗ" разгромил "Ладу" в матче 2-го тура группы "Урал-Приволжье" в ПФЛ. Челнинцы забили сопернику 6 безответных голов.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
2-й тур
"Зенит" (Ижевск) - "Носта" (Новотроицк) - 2:1 (1:0)
Голы: Шанин, 38 (1:0). Шведюк, 65 (1:1). Русских, 85 (2:1).
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 6:0 (2:0)
Голы: Хубаев, 3 (1:0). Галиакберов, 12 (2:0). Могулкин, 63 (3:0). Золотов, 69 (4:0). Крючков, 87 (5:0). Федотов, 90+1 (6:0).
"Урал-2" (Екатеринбург) - "Волга" (Ульяновск) - 2:0 (0:0)
Голы: Сенин, 75 (1:0). Юсупов, 81 (2:0).
"Звезда" (Пермь) - "Челябинск" - 2:1 (1:1)
Голы: Зырянов, 14 (0:1). Тюкалов, 43 - с пенальти (1:1). Секретов, 54 (2:1).
Нереализованный пенальти: Бирюков (Ч), 76 (вратарь).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/uralpovolg/