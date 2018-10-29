КАМАЗ вырвал победу у "Урала-2" на 90-й минуте и приблизился к "Нефтехимику"

КАМАЗ обыграл "Урал-2" в матче 16-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Приволжье". Победный мяч челнинцы провели на 90-й минуте. Победа позволила КАМАЗу сократить отставание от лидирующего "Нефтехимика" до 5 очков.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

16-й тур

"Урал-2" (Екатеринбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 2:3 (0:1)

Голы: Хубаев, 10 (0:1). Юсупов, 53 (1:1). Хубаев, 61 (1:2). Чушъялов, 86 (1:3). Серченков, 90 (2:3).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Носта" (Новотроицк) - 0:3 (0:1)

Голы: Ян, 29 (0:1). Юрченко, 51 (0:2). Мамонтов, 79 (0:3).

Группа "Центр"

15-й тур

"Ротор-2" (Волгоград) - "Квант" (Обнинск) - 1:0 (0:0)

Гол: Янушковский, 75.