КАМАЗ снова попытается уговорить Ольгу Бузову стать спонсором

КАМАЗ в Твиттере анонсировал еще одно видео, посвященное российской певице и телеведущей Ольге Бузовой. В начале декабря клуб из Набережных Челнов попросил Бузову стать их спонсором и предложил в подарок грузовик КамАЗ.
В новом ролике появляется текст обращения: "Ольга Игоревна, нам мало половин. Что дальше? ФК КАМАЗ не сдается! #КАМАЗБузовой 2.0". Полный ролик выйдет 4 января.
КАМАЗ завершил осеннюю часть Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Поволжье" на втором месте.
Просто оставим это здесь❄️#КамазБузовой2 pic.twitter.com/K6x2RAYRqH– FC KAMAZ (@fckamaz) 30 декабря 2018 г.
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