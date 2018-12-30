КАМАЗ снова попытается уговорить Ольгу Бузову стать спонсором

КАМАЗ в Твиттере анонсировал еще одно видео, посвященное российской певице и телеведущей Ольге Бузовой. В начале декабря клуб из Набережных Челнов попросил Бузову стать их спонсором и предложил в подарок грузовик КамАЗ.

В новом ролике появляется текст обращения: "Ольга Игоревна, нам мало половин. Что дальше? ФК КАМАЗ не сдается! #КАМАЗБузовой 2.0". Полный ролик выйдет 4 января.

КАМАЗ завершил осеннюю часть Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Поволжье" на втором месте.