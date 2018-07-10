"КАМАЗ" подписал английского легионера. Но он - журналист

"КАМАЗ" в официальном Твиттере объявил о подписании контракта с Карлом Ворсвиком. Челнинцы сказали, что англичанин станет первым в истории ПФЛ легионером, будет играть под номером 13 и дебютирует уже на старте сезона в игре с "Ностой". Впрочем, это сообщение - не более, чем шутка, поскольку Ворсвик - знаменитый британский журналист, который сейчас освещает российский футбол.

Напомним, что в ПФЛ легионеры запрещены.