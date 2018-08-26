"КАМАЗ" обыграл "Урал-2" и продлил беспроигрышную серию до 8 матчей

"КАМАЗ" обыграл "Урал-2" в матче 6-го тура первенства России в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. На счету челнинцев пять побед и одна ничья в сезоне. С учетом предыдущего сезона беспроигрышная серия клуба составила восемь игр.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

6-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Челябинск" - 2:1 (0:0)

Голы: Макаров, 47 (1:0). Гриднев, 90 (2:0). Глазков, 90 (2:1).

"Носта" (Новотроицк) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 1:0 (0:0)

Гол: Журавлев, 79.

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 2:1 (1:0)

Голы: Хубаев, 43 (1:0). Сенин, 56 (1:1). Галиакберов, 84 - с пенальти (2:1).

"Зенит" (Ижевск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:3 (1:1)

Голы: Яцук, 14 (1:0). Цыганов, 20 (1:1). Цыганов, 48 (1:2). Хрущев, 88 (1:3).