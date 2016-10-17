"КАМАЗ" обыграл "Носту", дважды уступая по ходу матча

"КАМАЗ" одержал волевую победу над "Ностой" в матче 16-го тура первенства России в группе "Урал-Поволжье" ПФЛ. Челнинцы уступали по ходу встречи 0:1 и 1:2. Лидер турнирной таблицы ижевский "Зенит" сыграл вничью с "Челябинском". Потерей очков удмуртской команды воспользовался "Олимпиец", сокративший отставание от первого места до четырех очков.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Поволжье"

16-й тур

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Носта" (Новотроицк) - 3:2 (1:2)

Голы: Нечаев, 5 (0:1). Хубаев, 12 - с пенальти (1:1). Уан, 39 (1:2). Садыков, 85 (2:2). Аюкин, 90 (3:2).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:2 (0:0)

Голы: Цыганов, 72 (0:1). Абрамов, 90 (0:2).

"Челябинск" - "Зенит" (Ижевск) - 0:0

"Волга" (Ульяновск) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:2 (1:1)

Голы: Кузнецов, 11 (1:0). Мережко, 26 - с пенальти (1:1). Ежов, 59 (1:2). Бугаенко, 83 (2:2).

Удаление: Корольков (Л), 51.