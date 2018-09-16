"КАМАЗ" обыграл ижевский "Зенит", "Звезда" одолела "Уфу-2"

В матче 9-го тура первенства Олимп – ПФЛ в группе "Урал-Поволжье" "Уфа-2" проиграла "Звезде" в Перми со счетом 1:2. "КАМАЗ" в другом поединке обыграл дома ижевский "Зенит" (2:0).

Олимп – ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

9-й тур

"Звезда" (Пермь) – "Уфа-2" (Уфа) – 2:1 (0:1)

Голы: Мухаметшин, 10 (0:1). Субботин, 54 (1:1). Тюкалов, 72 (2:1).

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

16 сентября. Пермь. Стадион "Звезда".

"Урал-2" (Екатеринбург) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:4 (0:2)

Голы: Макаров, 20 (0:1). Умаров, 43 (0:2). Герасимов, 51 (1:2). Умаров, 59 – с пенальти (1:3). Канаев, 65 (1:4). Лукоянов, 89 (2:4).

Судья: Буланов (Саранск).

16 сентября. Сысерть. Стадион "Божовия".

"Сызрань-2003" (Сызрань) – "Носта" (Новотроицк) – 3:1 (0:1)

Голы: Яркин, 8 (0:1). Шевченко, 49 (1:1). Малаховский, 61 (2:1). Ушаков, 70 (3:1).

Судья: Галимов (Екатеринбург).

16 сентября. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".

"КАМАЗ" (Набережные Челны) – "Зенит" (Ижевск) – 2:0 (0:0)

Голы: Газданов, 47 (1:0). Чушъялов, 49 (2:0).

Нереализованный пенальти: Панев (Зенит), 45 (вратарь)

Удаление: Крюков (Зенит), 86.

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

16 сентября. Набережные Челны. Стадион "КАМАЗ".