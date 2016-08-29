"КАМАЗ" не смог дома обыграть "Олимпиец" в ПФЛ

В первенстве ПФЛ состоялись очередные матчи. "КАМАЗ" на своем поле упустил победу над "Олимпийцем" на последних минутах.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Урал-Поволжье"
7-й тур
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 2:2 (1:0)
Голы: Соболев, 14 (1:0). Соболев, 55 (2:0). Беляков, 74 (2:1). Нестеров, 90 (2:2).
Судья: Автухович (Челябинск).
"Сызрань-2003" - "Лада" (Тольятти) - 0:0
Предупреждение: Мережко, 51.
Удаление: Мережко (Лада-Тольятти), 86.
Судья: Галимов (Екатеринбург).
"Волга" (Ульяновск) - "Зенит" (Ижевск) - 1:3 (1:1)
Голы: Шадрин, 29 (0:1). Хайруллов, 42 (1:1). Шадрин, 76 (1:2). Шадрин, 87 (1:3).
Судья: Перезва (Раменское).
"Челябинск" - "Динамо" (Киров) - 2:0 (2:0)
Голы: Шайморданов, 2 (1:0). Шайморданов, 7 (2:0).
Судья: Французов (Нижнекамск).
Группа "Юг"
5-й тур
"Черноморец" (Новороссийск) - "Кубань-2" (Краснодар) - 3:0 (1:0)
Голы: Кириченко, 27 (1:0). Григорян, 61 (2:0). Чалый, 75 (3:0).
Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).
"Краснодар-2" - "Легион Динамо" (Махачкала) - 2:1 (1:0)
Голы: Бакай, 18 (1:0). Воробьев, 77 (2:0). Далиев, 90 (2:1).
Судья: Фролов (Москва).