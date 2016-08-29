"КАМАЗ" не смог дома обыграть "Олимпиец" в ПФЛ

В первенстве ПФЛ состоялись очередные матчи. "КАМАЗ" на своем поле упустил победу над "Олимпийцем" на последних минутах.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Урал-Поволжье"

7-й тур

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 2:2 (1:0)

Голы: Соболев, 14 (1:0). Соболев, 55 (2:0). Беляков, 74 (2:1). Нестеров, 90 (2:2).

Судья: Автухович (Челябинск).

"Сызрань-2003" - "Лада" (Тольятти) - 0:0

Предупреждение: Мережко, 51.

Удаление: Мережко (Лада-Тольятти), 86.

Судья: Галимов (Екатеринбург).

"Волга" (Ульяновск) - "Зенит" (Ижевск) - 1:3 (1:1)

Голы: Шадрин, 29 (0:1). Хайруллов, 42 (1:1). Шадрин, 76 (1:2). Шадрин, 87 (1:3).

Судья: Перезва (Раменское).

"Челябинск" - "Динамо" (Киров) - 2:0 (2:0)

Голы: Шайморданов, 2 (1:0). Шайморданов, 7 (2:0).

Судья: Французов (Нижнекамск).

Группа "Юг"

5-й тур

"Черноморец" (Новороссийск) - "Кубань-2" (Краснодар) - 3:0 (1:0)

Голы: Кириченко, 27 (1:0). Григорян, 61 (2:0). Чалый, 75 (3:0).

Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).

"Краснодар-2" - "Легион Динамо" (Махачкала) - 2:1 (1:0)

Голы: Бакай, 18 (1:0). Воробьев, 77 (2:0). Далиев, 90 (2:1).

Судья: Фролов (Москва).