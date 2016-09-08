Ижевский "Зенит" забил 5 голов кировскому "Динамо"

Ижевский "Зенит" разгромил кировское "Динамо" в матче 9-го тура группы "Урал-Поволжье" ПФЛ - 5:0. "Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей - "Олимпиец" и "Челябинск" - на 6 очков.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Урал-Поволжье"
9-й тур
"Динамо" (Киров) - "Зенит" (Ижевск) - 0:5 (0:3)
Голы: Малаховский, 7 (0:1). Вдовиченко, 15 (0:2). Симанов, 22 (0:3). Шадрин, 64 (0:4). Яцук, 85 (0:5).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/uralpovolg/